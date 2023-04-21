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Таунхаусы в Гродненской области, Беларусь

Гродно
4
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4 объекта найдено
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,510
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунхау…
Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,510
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,783
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус сос…
Таунхаус 1 ванная в Гродно, Беларусь
Таунхаус 1 ванная
Гродно, Беларусь
1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,783
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус со…

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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