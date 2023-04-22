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Фаниполь
Дома
Дома в Фаниполь, Беларусь
Дом
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8 объектов найдено
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Дом
Фаниполь, Беларусь
246 м²
€ 99,040
Дом из блока ГЗ 400мм, утеплен и оштукатурен; Крыша с деревянными перекрытиями (дерево …
Дом
Фаниполь, Беларусь
155 м²
€ 211,778
Продаётся продуманный и готовый к проживанию дом в городе-спутнике Минска - г.Фаниполь Всего…
Дом
Фаниполь, Беларусь
57 м²
€ 47,763
Продается дом с участком, баней в удобном для жизни месте, с развитой инфраструктурой. По вс…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
339 м²
€ 117,064
Продается коттедж в г. Фаниполь в 10 минутах от Минска. Дом общей площадью 339,2 м2, го…
Дом
Фаниполь, Беларусь
87 м²
€ 67,589
Продается дом в центре города-спутника Фаниполь. Дом расположен на участке в 9 соток. Участо…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
172 м²
€ 87,415
Продается современный коттедж «ШАЛЕ» в Фаниполе. Дом находится в 15 км от МКАД п…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
291 м²
€ 103,636
Продается просторный коттедж в г. Фаниполь. В шаговой доступности магазин Евроопт и лес. Все…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
700 м²
€ 130,672
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
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