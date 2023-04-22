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Коттеджи в Фаниполь, Беларусь

Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
339 м²
€ 117,064
Продается коттедж в г. Фаниполь в 10 минутах от Минска. Дом общей площадью 339,2 м2, го…
Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
172 м²
€ 87,415
Продается современный коттедж «ШАЛЕ» в Фаниполе. Дом находится в 15 км от МКАД п…
Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
291 м²
€ 103,636
Продается просторный коттедж в г. Фаниполь. В шаговой доступности магазин Евроопт и лес. Все…
Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
700 м²
€ 130,672
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
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