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Фаниполь
Жильё в Фаниполь, Беларусь
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25 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
2/9 Этаж
€ 43,257
Срочно продается двухкомнатная квартира в городе Фаниполь. Квартира находится на втором этаж…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
7/10 Этаж
€ 52,719
Продаётся двухкомнатная квартира с отличным ремонтом ! Адрес: г. Фаниполь, ул. Зелёная, д. 2…
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/9 Этаж
€ 53,621
Продается просторная, светлая 3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсом…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 58,577
Остановка – 100 метров, до ст. метро «Малиновка» - 15 минут на маршрутке. …
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
7/10 Этаж
€ 50,466
Продаётся двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом и м…
Дом
Фаниполь, Беларусь
246 м²
€ 99,040
Дом из блока ГЗ 400мм, утеплен и оштукатурен; Крыша с деревянными перекрытиями (дерево …
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/9 Этаж
€ 51,368
Продаём трёхкомнатную квартиру в сердце г.Фаниполь! ул.Коласа,1 Дом 1987 года постройк…
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
9/9 Этаж
€ 42,266
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
3/5 Этаж
€ 40,914
Дом расположен в удобном для проживания месте. Квартира в хорошем состоянии готова для прожи…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 44,338
Просторная,уютная двухкомнатная квартира в Фаниполе. Центр города.Все в шаговой доступности.…
Дом
Фаниполь, Беларусь
155 м²
€ 211,778
Продаётся продуманный и готовый к проживанию дом в городе-спутнике Минска - г.Фаниполь Всего…
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
7/10 Этаж
€ 38,751
Очень уютная просторная квартира. Выполнен качественный ремонт. Встроенная кухня, входная ме…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
1/10 Этаж
€ 46,772
Просторная двухкомнатная квартира в новостройке. На окнах установлены ст…
Дом
Фаниполь, Беларусь
57 м²
€ 47,763
Продается дом с участком, баней в удобном для жизни месте, с развитой инфраструктурой. По вс…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
339 м²
€ 117,064
Продается коттедж в г. Фаниполь в 10 минутах от Минска. Дом общей площадью 339,2 м2, го…
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 33,794
Продается просторная однокомнатная квартира. Над пятым этажом расположен полноценный техниче…
Дом
Фаниполь, Беларусь
87 м²
€ 67,589
Продается дом в центре города-спутника Фаниполь. Дом расположен на участке в 9 соток. Участо…
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
3/10 Этаж
€ 33,254
Продается уютная 1-комнатная квартира в г. Фаниполь. Площадь : 37.1/17.0/8.4. Установлена вх…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
172 м²
€ 87,415
Продается современный коттедж «ШАЛЕ» в Фаниполе. Дом находится в 15 км от МКАД п…
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
291 м²
€ 103,636
Продается просторный коттедж в г. Фаниполь. В шаговой доступности магазин Евроопт и лес. Все…
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат
75 м²
3/9 Этаж
€ 42,356
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
4/5 Этаж
€ 36,949
Разумный торг! Продается 2-комнатная квартира в центре Фаниполя. Комнаты н…
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
3/5 Этаж
€ 44,158
Для реального покупателя есть хорошие бонусы!В районе вся инфраструктура в шаговой доступнос…
Квартира
Фаниполь, Беларусь
56 м²
1/5 Этаж
€ 21,178
Продаются две уютные комнаты в квартире со всежим ремонтом. …
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
700 м²
€ 130,672
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
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