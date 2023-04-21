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Дома в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

24 объекта найдено
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 214,259
Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
123 м²
€ 150,346
Продаётся коттедж в 11-ти км. от Минска. Адрес: аг. Черкассы, ул. Ленинская ❤️Престижный кот…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 91,083
Современный дом с участком 25 соток! Адрес: д. Уса, ул. Центральная   ❤️ Блочный дом по…
Коттедж в Гричино, Беларусь
Коттедж
Гричино, Беларусь
277 м²
€ 90,718
Продается большой двухуровневый дом  с хоз. постройкой в аг. Гричино Дзержинского район…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
113 м²
Цена по запросу
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Отопление печное, в каждой комнате радиаторы. Все к…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 111,233
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж "Шале" премиум-клас…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 113,968
Дом д. Волковичи Дзержинского района, 15 минуть на авто от МКАД (17км). Остановка электрички…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
191 м²
€ 126,732
Дом под чистовую отделку в д. Волковичи Дзержинского района, 17км от МКАД. Остановка электри…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 63,813
Современный дом в пригороде Минска. Адрес: Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, д. Павелково.…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
196 м²
€ 118,526
Продается отличный жилой дом с мансардным этажом в д. Шпильки, Брестское направление. Распол…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
356 м²
€ 227,024
Благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплектован мебелью…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
331 м²
€ 57,349
Продается дом в д. Волковичи (Минская обл., Дзержинский р-н)
Дом в Гричино, Беларусь
Дом
Гричино, Беларусь
92 м²
€ 61,998
Продается квартира в доме.  Брестское направление, автодорога М1, до Фаниполя 7 км, до …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
148 м²
€ 132,203
Этот потрясающей красоты дом строился для себя, поэтому все сделано с любовью и магией. В до…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
116 м²
Цена по запросу
Продаётся дом на участке в 11 соток в деревне `Антосино`, 3 км. от г. Фаниполь, 20 км от МКА…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
314 м²
€ 179,613
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении.   Состоит из 2…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 25,529
Продаётся небольшой дом с участком 17 соток в 4 км от Фаниполя в деревне Бережа, Фанипольски…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
126 м²
€ 54,705
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 68,289
Продается красивый, просторный дом 2020 года постройки в д. Шпильки (12 км. от МКАД), Брестс…
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 145,879
Продается коттедж со всеми коммуникациями д. Вицковщина, Минская обл., Дзержинский р-н, 20 к…
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 163,202
Продается дом в пригороде Минска. Адрес: Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, д. Новинка. 18 …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 35,467
Продаётся  дом в живописном месте д. Мощеное, Дзержинский район, Минская область, …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 48,322
 Продается дом в деревне Чечино, в 15-ти километрах от Минска, в Дзержинском …
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 46,955
Продается новый жилой дом под отделку в городе Фаниполь. Дзержинский район, 14 км от МКАД.&n…

Параметры недвижимости в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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