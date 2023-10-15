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Дома в Быхов, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Быхов, Беларусь
Дом
Быхов, Беларусь
Площадь 67 м²
Продаётся дом в Быхове по улице Дорохова. Дом каркасно-щитовой, обшит панелями, крыша металл…
Цена по запросу
Realting.com
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