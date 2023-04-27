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210 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
3/3 Этаж
€ 22,634
❤️ Продается уютная однокомнатная квартира-сталинка с хорошим ремонтом на ул. Труда. А…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
2/5 Этаж
€ 23,539
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
85 м²
4/9 Этаж
€ 39,383
В продаже большая 4-комнатная квартира. Квартира на две стороны, просторные комнаты, б…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
5/5 Этаж
€ 20,362
Квартира с отличным качественным ремонтом в центре города! Адрес: г. Борисов, ул…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
8/9 Этаж
€ 47,079
Продается просторная, светлая и очень уютная двухкомнатная квартира в новом доме 2017 года п…
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
1/5 Этаж
€ 28,791
Продается просторная трехкомнатная квартира по улице Днепровская! (Без газовой колонки) Адре…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 40,741
2-комнатная уютная квартира в тихом центре. Кирпичный теплый дом. Окна ПВХ, лоджия заст. алю…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
1/9 Этаж
€ 38,025
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/5 Этаж
€ 22,996
Продаётся уютная однокомнатная квартира в центре города на третьем этаже. Адрес: г. Борисов,…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
27 м²
2/9 Этаж
€ 17,202
Новый объект на рынке недвижимости. Продается 1 комнатная квартира Н-Неман 180 Квартира нахо…
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/5 Этаж
€ 34,404
3-комнатная квартира в лучшем районе города. Просторные комнаты и кухня, двойная лоджия из к…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
3/5 Этаж
€ 39,202
❤️Просторная квартира в кирпичном доме на среднем этаже. В квартире выполнен евроремонт, а э…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
4/5 Этаж
€ 36,124
Двухкомнатная квартира с отличным ремонтом Адрес: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, д. 153 ❤️…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/5 Этаж
€ 18,741
❤️Тёплая квартира в кирпичном доме. Грамотно продуманная планировка поможет воплотить …
Квартира
Борисов, Беларусь
56 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Продажа 1/2 доли в двухкомнатной квартире. Удобный 2 этаж,не угловая. Обычное жилое состояни…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
39 м²
2/2 Этаж
€ 9,959
Продается двухкомнатная квартира в центре города! Адрес: Борисов, ул.30 лет ВЛКСМ ❤️Дв…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
1/5 Этаж
€ 43,457
Продаётся 2х комнатная квартира в экологически чистом районе Днепровская 55. Квартира находи…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 31,688
Если Вы хотите осуществить свою мечту по покупке квартиры – это предложение для Вас! С…
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
4/11 Этаж
€ 40,651
Светлая четырехкомнатная квартира по улице Гагарина Адрес: г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64 ❤…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
8/9 Этаж
€ 31,597
Продается двухкомнатная квартира в хорошем состоянии! Адрес: г. Борисов, б-р Гречко, д. 23. …
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
6/9 Этаж
€ 30,782
В продаже 1 комнатная квартира в востребованном районе города по улице Трусова. Дом кооперат…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
5/5 Этаж
€ 25,350
Двухкомнатная светлая и очень тёплая квартира в центре города! Адрес: г. Борисов, ул. 8 март…
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 33,046
Продается 3-х комнатная квартира по ул. Ватутина. Хорошая, удобная планировка. Просторные ко…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
4/9 Этаж
€ 47,532
Продается просторная, уютная 2-х комнатная квартира в новостройке. В квартире установл…
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
5/5 Этаж
€ 19,013
Ответим на Ваши вопросы, предоставим всю необходимую информацию. https://central-borisov.by …
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
4 Количество комнат
91 м²
1/5 Этаж
€ 49,795
Шикарная 4-комнатная квартира в зеленом районе. Квартира для тех, кто ценит роскошь и комфор…
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
3/3 Этаж
€ 35,219
Просторная трехкомнатная квартира с ремонтом в центре! Адрес: Борисов, пр-т Революции, д. 6.…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 27,070
Отличная двухкомнатная квартира в теплом кирпичном доме, аккуратное жилое состояние, новая с…
Квартира 5 комнат
Борисов, Беларусь
5 Количество комнат
92 м²
9/9 Этаж
€ 40,741
Если Вы хотите осуществить свою мечту – это предложение для Вас! Уютная 5-ти ко…
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
7/9 Этаж
€ 28,066
Продается просторная, светлая и очень теплая двухкомнатная квартира. Дом кирпичный. Прекрасн…
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