Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Острошицко-Городокский сельский Совет
Коттеджи
Купить коттедж в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Очистить
21 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 135,093
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 121,583
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
229 м²
€ 201,738
3 уровня, Блоки, крыша -металлочерепица. Газ, вода-скважина. Общая площадь 229,1…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 53,947
Вашему вниманию представляется отличный двухуровневый коттедж под чистовую отделку в 16 км о…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
194 м²
€ 211,645
Продаётся прекрасный энергоэффективный экологичный коттедж 100% готовности с мебелью возле &…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
223 м²
€ 540,370
Продажа коттеджа, расположенного по адресу д. Раубичи ул. Березовая. Общая площадь СНБ - 223…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
163 м²
Цена по запросу
Продаётся прекрасный энергоэффективный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттед…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 150,403
Коттедж в ближайшем пригороде на берегу Дубровского водохранилища. Очень тихое, живопи…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
212 м²
€ 423,290
Продаётся новый, готовый к заселению, коттедж премиум-класса, рядом с Острошицким Городком и…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 719,593
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
340 м²
€ 261,179
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
611 м²
€ 1,801,234
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиу…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
744 м²
€ 117,080
Коттедж с двумя входами (возможно на 2 семьи) в д. Раубичи ул. Солнечная в 15 км от МКАД (Ло…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
215 м²
€ 432,296
какое же восхитительное предложение для вас у меня есть!... Смело могу назвать это предложен…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
243 м²
€ 85,559
Продается 2- х уровневый коттедж в д. Будённого. Логойское направление, 12 км от МКАД,…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
596 м²
€ 1,035,710
Энергоэффективный, качественный коттедж с навесом, гаражом, террасами, спа Просторный коттед…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
288 м²
€ 449,408
Эксклюзивный объект в этом районе Коттедж в уникальном месте – киз «Марьяливо&ra…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
380 м²
€ 530,463
Коттедж расположен на берегу Дубровского водохранилища. Участок 24 сотки примыкает к лесу, ч…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
222 м²
€ 359,346
Это именно тот дом, который влюбляет в себя каждого, кто когда-либо переступил его порог. Ат…
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
295 м²
€ 297,204
Продаётся коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро,…
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
399 м²
€ 351,241
Продается жилой дом в тихом элитном коттеджном поселке Марьяливо. Дом расположен на 30,0 сот…
Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты