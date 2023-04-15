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Купить коттедж в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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21 объект найдено
Коттеджв Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 135,093
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 121,583
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
229 м²
€ 201,738
3 уровня, Блоки, крыша -металлочерепица.  Газ, вода-скважина.  Общая площадь 229,1…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 53,947
Вашему вниманию представляется отличный двухуровневый коттедж под чистовую отделку в 16 км о…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
194 м²
€ 211,645
Продаётся прекрасный энергоэффективный экологичный коттедж 100% готовности с мебелью возле &…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
223 м²
€ 540,370
Продажа коттеджа, расположенного по адресу д. Раубичи ул. Березовая. Общая площадь СНБ - 223…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
163 м²
Цена по запросу
Продаётся прекрасный энергоэффективный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттед…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 150,403
Коттедж  в ближайшем пригороде на берегу Дубровского водохранилища. Очень тихое, живопи…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
212 м²
€ 423,290
Продаётся новый, готовый к заселению, коттедж премиум-класса, рядом с Острошицким Городком и…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 719,593
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
340 м²
€ 261,179
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
611 м²
€ 1,801,234
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиу…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
744 м²
€ 117,080
Коттедж с двумя входами (возможно на 2 семьи) в д. Раубичи ул. Солнечная в 15 км от МКАД (Ло…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
215 м²
€ 432,296
какое же восхитительное предложение для вас у меня есть!... Смело могу назвать это предложен…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
243 м²
€ 85,559
Продается 2- х уровневый  коттедж в д. Будённого. Логойское направление, 12 км от МКАД,…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
596 м²
€ 1,035,710
Энергоэффективный, качественный коттедж с навесом, гаражом, террасами, спа Просторный коттед…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
288 м²
€ 449,408
Эксклюзивный объект в этом районе Коттедж в уникальном месте – киз «Марьяливо&ra…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
380 м²
€ 530,463
Коттедж расположен на берегу Дубровского водохранилища. Участок 24 сотки примыкает к лесу, ч…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
222 м²
€ 359,346
Это именно тот дом, который влюбляет в себя каждого, кто когда-либо переступил его порог. Ат…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
295 м²
€ 297,204
Продаётся  коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро,…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
399 м²
€ 351,241
Продается жилой дом в тихом элитном коттеджном поселке Марьяливо. Дом расположен на 30,0 сот…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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