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Купить дом в Одельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,225
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…
Дом 4 комнатыв Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Одельский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м² Количество этажей 2
€ 123,006
В продаже уютный загородный дом на дачном участке, с новым современным ремонтом в отличном ж…

Параметры недвижимости в Одельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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