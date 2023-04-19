Купить недвижимость в Одельский сельский Совет, Беларусь

Дом 4 комнаты Одельский сельский Совет, Беларусь 4 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м² Количество этажей 2

€ 123,006

В продаже уютный загородный дом на дачном участке, с новым современным ремонтом в отличном ж…