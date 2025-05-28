Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Setúbal
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Setubal, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$673,272
Оставить заявку
Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$582,596
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти