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Виллы около гольф-клуба в Setubal, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$584,408
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$704,928
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
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с видом на море
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