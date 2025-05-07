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Виллы с гаражом в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$453,016
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

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