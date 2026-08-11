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Виллы в Setubal, Португалия

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5 объектов найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$685,847
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Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$461,850
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Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$593,477
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TekceTekce
Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$715,867
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Вилла 10 комнат в Сетубал, Португалия
Вилла 10 комнат
Сетубал, Португалия
Число комнат 10
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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