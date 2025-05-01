Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Porto
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Porto, Португалия

Дуплекс Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Порту, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
$329,213
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Порту, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
$434,018
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Порту, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
$498,318
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Porto, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти