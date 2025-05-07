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Дуплексы с террасой в Porto, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Porto, Португалия

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