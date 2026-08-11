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Жилье в Maia, Португалия

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Maia, Португалия
Квартира 1 спальня
Maia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Современная квартира с 1 спальней и балконом на 2-м этаже нового здания.Расположенная в прес…
$259,112
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Квартира 1 спальня в Maia, Португалия
Квартира 1 спальня
Maia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Современная квартира с 1 спальней и балконом на 2-м этаже нового здания.Расположенная в прес…
$253,440
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Квартира 4 комнаты в Aguas Santas, Португалия
Квартира 4 комнаты
Aguas Santas, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Эта роскошная квартира с 3 спальнями в закрытом комплексе с 3 независимыми входами и частным…
$456,609
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