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Жилье в Odivelas, Португалия

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Odivelas, Португалия
Дом 5 спален
Odivelas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта красивая вилла, состоящая из пяти просторных и удобных спален, идеально подходит для раз…
$496,622
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Параметры недвижимости в Odivelas, Португалия

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