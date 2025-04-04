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Купить квартиру в Maia, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Aguas Santas, Португалия
Квартира 4 комнаты
Aguas Santas, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Эта роскошная квартира с 3 спальнями в закрытом комплексе с 3 независимыми входами и частным…
$456,609
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Параметры недвижимости в Maia, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов