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Пентхаусы с гаражом в Loule, Португалия

Quarteira
6
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1 объект найдено
Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

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с бассейном
Недорогая
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