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Таунхаусы с гаражом в Leiria, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$396,389
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Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$396,389
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Параметры недвижимости в Leiria, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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