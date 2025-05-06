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Дома с видом на море в Lagos, Португалия

виллы
13
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Lagos, Португалия
Дом 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,72 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Lagos, Португалия

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