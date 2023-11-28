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Коммерческая недвижимость в Лагоа и Карвоейру, Португалия

2 объекта найдено
Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€569,500
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Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 83 м²
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
€165,000
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