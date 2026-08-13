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Жилье в Gondomar, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Gondomar, Португалия
Квартира 2 спальни
Gondomar, Португалия
Количество спален 2
Эта квартира c 2 спальнями находится в новом комплексе Riviera River в районе Порту  Gondoma…
$285,921
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Параметры недвижимости в Gondomar, Португалия

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