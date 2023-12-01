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Жильё в Gondomar, Португалия

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг в Gondomar, Португалия
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€270,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€252,500
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Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Gondomar, Португалия
Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Gondomar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 504 м²
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
€2,00 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Gondomar, Португалия
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Роскошные апартаменты находятся в городе Гондомар, расположенном недалеко от одного из крас…
€680,000
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