  2. Португалия
  3. Фуншал
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Фуншале, Португалия

2 объекта найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,51 млн
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$914,812
