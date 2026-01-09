Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Фуншале, Португалия

Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$728,353
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,51 млн
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,68 млн
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$914,812
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$686,400
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$743,503
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,91 млн
