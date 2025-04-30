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Пентхаусы с бассейном в Faro, Португалия

Loule
6
Quarteira
6
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3 объекта найдено
Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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