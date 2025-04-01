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Виллы с террасой в Evora, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
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1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с террасой, с гаражом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла с кондиционером, с террасой, с гаражом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Evora, Португалия

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