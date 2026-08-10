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Коммерческая недвижимость в Лиссабоне, Португалия

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30 объектов найдено
Инвестиционная в Amadora, Португалия
Инвестиционная
Amadora, Португалия
Marriott открывает новый отель в Лиссабоне, для инвесторов Золотой Визы по программе инвести…
$404,545
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Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 126 м²
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,27 млн
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Коммерческое помещение в Torres Vedras, Португалия
Коммерческое помещение
Torres Vedras, Португалия
Участок с утвержденным проектом и лицензией на оплату в Вила де Энкантос - Турсифал, Торрес …
$662,289
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TekceTekce
Склад 4 901 м² в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад 4 901 м²
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
$3,06 млн
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Отель 189 м² в Alcantara, Португалия
Отель 189 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 189 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$2,50 млн
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Отель 114 м² в Alcantara, Португалия
Отель 114 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 114 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$1,05 млн
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Отель 55 м² в Лиссабон, Португалия
Отель 55 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
$549,909
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Магазин 70 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 70 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот магазин расположен в историческом здании с помбальской архитектурой, восходящей к XVIII…
$406,669
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Коммерческое помещение 205 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 205 м²
Madalena, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Магазин с террасой в Баррейро. Недвижимость состоит из большой комнаты, ванной комнаты, кл…
$143,036
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Магазин 60 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 60 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Магазин в жилом комплексе в Лиссабоне площадью 60 м2.Здание было полностью отремонтировано в…
$732,004
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Отель 60 м² в Лиссабон, Португалия
Отель 60 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 60 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
$499,917
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Коммерческое помещение 115 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 115 м²
Madalena, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Магазин с 115м2 в Салданья. Вставленный на первом этаже имеет большое пространство, 3 ванн…
$1,17 млн
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Коммерческое помещение 96 м² в Лиссабон, Португалия
Коммерческое помещение 96 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Полностью отреставрированный современный проект располагается в элегантном оживленном районе…
$514,915
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Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 91 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 91 м²
Madalena, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Магазин расположен в центре Paços de Arco, недалеко от средней школы Luis de Freitas Branco …
$301,965
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Магазин 218 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 218 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 218 м²
Отличный коммерческий объект в жилом доме, свободный и готовый к сдаче в аренду.Вы сможете о…
$1,70 млн
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Магазин 330 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 330 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Магазин удачно расположен, в Marquês de Pombal, рядом со всеми видами услуг и торговли для п…
$1,95 млн
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Офис 30 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 30 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
$195,668
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Коммерческое помещение 11 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 11 м²
Madalena, Португалия
Площадь 11 м²
Офисная комната вставлена в очень хорошо расположенное здание, рядом со зрительным залом Хос…
$37,083
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Коммерческое помещение 872 м² в Cascais, Португалия
Коммерческое помещение 872 м²
Cascais, Португалия
Площадь 872 м²
Коммерческое помещение площадью 872 м2 расположено в Жункейро, в отличном районе Каркавелоса…
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 66 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 66 м²
Madalena, Португалия
Площадь 66 м²
Офис, расположенный в самом сердце Пасос-де-Арко, недалеко от средней школы Луиш де Фрейтас …
$275,477
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Офис 45 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 45 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
$279,954
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Готовый бизнес 330 м² в Misericordia, Португалия
Готовый бизнес 330 м²
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здания которого составляет 88 м2, на участке площ…
$2,25 млн
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Инвестиционная 76 м² в Madalena, Португалия
Инвестиционная 76 м²
Madalena, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
$418,513
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Отель 62 м² в Alcantara, Португалия
Отель 62 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 62 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$769,872
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Апартаменты с 3 спальнями и террасой в Santo Quintino, Португалия
Апартаменты с 3 спальнями и террасой
Santo Quintino, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Апартаменты с 3 спальнями с террасой и местом на парковке.  Роскошные апартаменты с совре…
$2,68 млн
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Коммерческое помещение 269 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 269 м²
Madalena, Португалия
Площадь 269 м²
Склад с утвержденным проектом, на 3 таунхауса, расположенный в центре Фару, в 5 минутах ходь…
$476,787
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Коммерческое помещение 308 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 308 м²
Madalena, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
Магазин / Коммерция, расположенный близко ко всем услугам и магазинам, легкий доступ. Это …
$609,228
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Коммерческое помещение 204 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 204 м²
Madalena, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Большая коммерческая площадь, расположенная на первом этаже, площадью более 200 кв.м. Мага…
$148,334
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Коммерческое помещение 23 м² в Madalena, Португалия
Коммерческое помещение 23 м²
Madalena, Португалия
Площадь 23 м²
Очень хорошо расположен первый этаж коммерческой недвижимости, в одном из главных проспектов…
$183,828
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