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Коммерческая недвижимость в Лиссабон, Португалия

15 объектов найдено
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Misericordia, Португалия
Другое с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Misericordia, Португалия
Площадь 330 м²
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЗОЛОТАЯ ВИЗА 350 К Жилой комплекс в Лиссабоне, площадь основы здан…
€2,35 млн
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Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ в West, Португалия
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в центре города, с Онлайн-показ
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Подходит для программы Золотая Виза 350K Великолепный магазин в Baixa Pombalina площадью …
€1,02 млн
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Склад в Vila Franca de Xira, Португалия
Склад
Vila Franca de Xira, Португалия
Площадь 4 901 м²
Количество этажей 3
Недвижимость находится на первом этаже здания и включает в себя 1457 SQM + 200 SQM складских…
€2,90 млн
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Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг в West, Португалия
Магазин 1 ванная с кондиционером, с Онлайн-показ, возможен торг
West, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
€1,10 млн
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Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Avenidas Novas, Португалия
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
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Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 189 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€2,50 млн
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 114 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€1,06 млн
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 62 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€770,000
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 60 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€500,000
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€550,000
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Коммерческая в Лиссабон, Португалия
Коммерческая
Лиссабон, Португалия
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Полностью отреставрированный современный проект располагается в элегантном оживленном районе…
€515,000
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Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
€280,000
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Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
€195,700
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в West, Португалия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
West, Португалия
Площадь 149 м²
Коммерческое помещение расположено в районе Парка Наций, Лиссабон, Португалия. Помещение аре…
€800,000
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