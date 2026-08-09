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Коммерческая недвижимость в Faro, Португалия

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3
34 объекта найдено
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Опыт изысканной жизни с этой роскошной виллой в Фару, которая в настоящее время строится в с…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Ваш будущий оазис ждет: изысканная 5-комнатная роскошная вилла в Сан-Брас-де-Альпортель Расп…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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TekceTekce
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Шагните в очарование прибрежной жизни с этими необычными участками с видом на море, располож…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Побалуйте себя роскошной жизнью в One Green Way, расположенном в самом сердце Куинта-ду-Лаго…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на знаменитых пляжах Алгарве, Pine Cliffs Luxury Collection Resort разворачива…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта по-настоящему потрясающая вилла с четырьмя спальнями представляет собой воплощение совре…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя очарование прибрежной жизни в восхитительном таунхаусе Vale do Lobo. Скруп…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Вы можете найти свое убежище в раю. Расположенная в самом сердце Квинта-ду-Лаго - одного из …
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя очарование этого необычного таунхауса с 3 спальнями, построенного нескольк…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта исключительная вилла с 6 спальнями, расположенная в высоко ценимом сообществе Goldra Gat…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойном сообществе Сан-Бартоломео-де-Мессин в Сильвесе, эта вилла предлага…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла, расположенная в самом сердце Центрального Алгарве, воплощает изыск…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в самом сердце Алгарве, на склоне холма Луле, эта впечатляющая вилла идеально …
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Коммерческие помещения в Quarteira в Loule, Португалия
Коммерческие помещения в Quarteira
Loule, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 490 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность для бизнеса в Куартейре, менее чем в 1 км от пляжа и с потрясающими в…
$1,18 млн
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Склад 300 м² в Boliqueime, Португалия
Склад 300 м²
Boliqueime, Португалия
Площадь 300 м²
Armazém с 300 м2 внутренней застройки и террено с 2800 м2. Возможна 3 письма + сотня и все в…
$2,34 млн
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Коммерческое помещение 110 м² в Alvor, Португалия
Коммерческое помещение 110 м²
Alvor, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
$185,417
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Доходный дом 236 м² в Porches, Португалия
Доходный дом 236 м²
Porches, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
$528,457
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Доходный дом в Vila do Bispo, Португалия
Доходный дом
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
$564,755
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Отель 19 960 м² в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель 19 960 м²
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
$3,91 млн
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Инвестиционная 147 м² в Фару, Португалия
Инвестиционная 147 м²
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
Don't miss this opportunity to buy a 147 m² building to restore or rebuild in the heart of F…
$1,06 млн
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Производство в Sao Bras de Alportel, Португалия
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Уникальная возможность: завод в Альмарженсе, Сан-Браш-ди-Алпортел, с 9959 м² земли и 3897 м²…
$1,76 млн
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Коммерческое помещение 100 073 м² в Albufeira, Португалия
Коммерческое помещение 100 073 м²
Albufeira, Португалия
Площадь 100 073 м²
Разрушенный фермерский дом на деревенской территории, расположенный в Albufeira, городе в ре…
$8,71 млн
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Отель 121 м² в Loule, Португалия
Отель 121 м²
Loule, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
$997,139
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
$669,555
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Доходный дом 150 м² в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 150 м²
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
$564,259
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Коммерческое помещение 83 м² в Budens, Португалия
Коммерческое помещение 83 м²
Budens, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
$238,393
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Производство 4 569 м² в Santa Catarina da Fonte do Bispo, Португалия
Производство 4 569 м²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Португалия
Площадь 4 569 м²
Два смежных склада, соединенных между собой и с отдельными въездами с общественной дороги, в…
$1,79 млн
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Виллы Т2 в Туристическом комплексе Vila de Sol Алгарве, Португалия в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Виллы Т2 в Туристическом комплексе Vila de Sol Алгарве, Португалия
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Туристический объект состоит из участка земли площадью 14.600 м2 на юге Португалии возле гор…
$56,073
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Отель 140 м² в Alte, Португалия
Отель 140 м²
Alte, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
$351,847
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