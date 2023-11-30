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Португалия
Коммерческая
Округ Порту
Коммерческая недвижимость в Округ Порту, Португалия
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
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11 объектов найдено
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Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
614 м²
4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
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Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
4
360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
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Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
77
2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
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1
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Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
1
383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€800,000
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Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
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Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
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Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€700,000
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Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
129 м²
4
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
€650,000
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Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
69 м²
1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€310,000
1
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Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
€7,50 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
2 000 м²
Фитнес клуб расположен в городе Порту недалеко от моря, Португалия. Площадь комплекса - 2.00…
€2,70 млн
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