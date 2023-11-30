Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Коммерческая
  4. Округ Порту

Коммерческая недвижимость в Округ Порту, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
5
11 объектов найдено
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Другое в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Площадь 614 м²
Количество этажей 4
Поместье восемнадцатого века, с уникальными деталями и в хорошем состоянии, является настоящ…
€2,00 млн
Оставить заявку
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
Оставить заявку
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 77
Площадь 2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
Оставить заявку
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 комната с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
€800,000
Оставить заявку
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
Оставить заявку
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Магазин 1 ванная с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли…
€107,000
Оставить заявку
Коммерческая в Tamega e Sousa, Португалия
Коммерческая
Tamega e Sousa, Португалия
Площадь 150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
€700,000
Оставить заявку
Коммерческая в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
€650,000
Оставить заявку
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€310,000
Оставить заявку
Коммерческая в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
€7,50 млн
Оставить заявку
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Порту, Португалия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Порту, Португалия
Площадь 2 000 м²
Фитнес клуб расположен в городе Порту недалеко от моря, Португалия. Площадь комплекса - 2.00…
€2,70 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Округ Порту

магазины
Realting.com
Перейти