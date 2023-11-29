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Дуплексы в Cascais, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
€530,000
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Параметры недвижимости в Cascais, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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