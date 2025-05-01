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Виллы с гаражом в Almancil, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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