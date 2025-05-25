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Виллы с садом в Almancil, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
$1,59 млн
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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