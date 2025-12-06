Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Almancil, Португалия

2 объекта найдено
Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
$2,21 млн
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
$1,63 млн
