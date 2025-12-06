Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Almancil
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Almancil, Португалия

виллы
24
1 объект найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти