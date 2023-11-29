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Пентхаусы в Албуфейра, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Албуфейра, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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