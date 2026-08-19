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Пентхаусы в Albufeira, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,61 млн
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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