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Коммерческая недвижимость в Албуфейра, Португалия

2 объекта найдено
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном в Albufeira, Португалия
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
Площадь 20 000 м²
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
€7,10 млн
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Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением
Albufeira, Португалия
Количество спален 30
Площадь 2 000 м²
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
€5,00 млн
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