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Купить квартиру в Albufeira, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Albufeira, Португалия
Квартира 2 комнаты
Albufeira, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$430,215
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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