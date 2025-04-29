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Жильё в Заверце, Польша

1 объект найдено
Квартира в Заверце, Польша
Квартира
Заверце, Польша
Количество этажей 1
Opis nieruchomości Уютный дом 230 м2 | участок 6090 м2 | хозяйственные постройки и гараж 140…
Цена по запросу
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