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Квартиры в Забже, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Забже, Польша
Квартира
Забже, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Дом с огромным потенциалом, отличное расположение в центре Забже. РАСПОЛО…
Цена по запросу
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Квартира в Забже, Польша
Квартира
Забже, Польша
Количество этажей 4
Opis nieruchomości Продается просторная однокомнатная квартира недалеко от Силезского технич…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Забже, Польша

Недорогая
Элитная
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