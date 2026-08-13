Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варшава
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Варшаве, Польша

;
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Варшава, Польша
Дом 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаю вам дом в аренду, построенный в 2026 году и расположенный в привлекательном месте.…
$2,683
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

с гаражом
с видом на море
Realting.com
Перейти