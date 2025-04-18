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Дома в Торуне, Польша

1 объект найдено
Дом в Торунь, Польша
Дом
Торунь, Польша
Площадь 179 м²
Мы рады представить на продажу очаровательный дом в частном здании площадью почти 173 м2, ра…
$369,312
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Торуне, Польша

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