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Жильё в Торуне, Польша

квартиры
5
6 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Торунь, Польша
Квартира 5 комнат
Торунь, Польша
Число комнат 5
Площадь 124 м²
Просторная квартира на продажу в Торуни - идеально подходит для семей или инвесторов!
$185,985
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Квартира в Торунь, Польша
Квартира
Торунь, Польша
Площадь 310 м²
Я хотел бы представить на продажу два уникальных дома 1907 года!
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Торунь, Польша
Дом
Торунь, Польша
Площадь 179 м²
Мы рады представить на продажу очаровательный дом в частном здании площадью почти 173 м2, ра…
$369,312
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 5 комнат в Торунь, Польша
Квартира 5 комнат
Торунь, Польша
Число комнат 5
Площадь 124 м²
Просторная квартира на продажу в Торуни - идеально подходит для семей или инвесторов!
$201,264
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 3 комнаты
Торунь, Польша
Число комнат 3
Площадь 89 м²
РЕЗЕРВАЦИЯ Квартира на продажу в Торуни расположена на углу двух улиц - Выспянского и Бронев…
$148,291
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Торунь, Польша
Квартира 2 комнаты
Торунь, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже квартиры, расположенной в динамично разв…
$119,562
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Торуне, Польша

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