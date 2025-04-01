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Квартиры в Szamotuly, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Szamotuly, Польша
Квартира
Szamotuly, Польша
Площадь 121 м²
Продается репрезентативная утилита площадью 121 м2, расположенная на первом этаже низкого бл…
$210,011
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Szamotuly, Польша
Квартира 3 комнаты
Szamotuly, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Есть места, где мы чувствуем, что хотим сидеть здесь, отдыхать и... остаться навсегда. Они с…
$97,901
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Szamotuly, Польша
Квартира 4 комнаты
Szamotuly, Польша
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Климатическая квартира 114,25 м2 в отличном месте – уникальная возможность в Шамотуле
$118,824
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов