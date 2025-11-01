Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Сважендзе, Польша

5 объектов найдено
Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 145 м²
Современный дом в тихом районе – Грушчин
$343,806
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 84 м²
Гортатово – 5 домов с садами, готовых к жизни Поменять квартиру в блоке на пространство, сад…
$181,421
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Gortatowo, Польша
Дом
Gortatowo, Польша
Площадь 96 м²
Продается современный дом – высокий стандарт отделки | Гортатово, без ПЦК
$187,116
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Сважендз, Польша
Дом
Сважендз, Польша
Площадь 567 м²
$406,502
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Bogucin, Польша
Дом
Bogucin, Польша
Площадь 150 м²
Продается просторный и функциональный дом в здании-близнеце, расположенном в Богучине - прес…
$243,793
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
