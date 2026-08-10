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Дома в Слупце, Польша

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1 объект найдено
Дом в Слупца, Польша
Дом
Слупца, Польша
Площадь 80 м²
Дом 80 м2, хорошее состояние участок 1003 м2
$115,592
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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