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Земельные участки в Руда-Слёнская, Польша

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Площадь 1 000 м²
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Площадь 7 050 м²
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Участок площадью 7050 м2, размерами около 30 м с фасада, расширяется до 50 м в ширину и 235 …
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Площадь 815 м²
Доброе утро! Приглашаю вас взглянуть на предложение земельного участка площадью 815 м2 в Коб…
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Продается уникальный участок в Марках, между улицами Długa и Szczygła, с доступом от улицы S…
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Для продажи сельскохозяйственных земель, построенных для сельскохозяйственных целей, сельско…
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