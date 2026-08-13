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Квартиры с видом на море в Радоме, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Радом, Польша
Квартира 2 комнаты
Радом, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
Об инвестиции Новое измерение элегантности Резиденция Świerkowa – это стильная инвестиция, …
$102,678
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Агентство
Mazur Estate
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Параметры недвижимости в Радоме, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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