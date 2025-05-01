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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Прушкуве, Польша

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 56 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 56 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Pruszków, Plac Mechaników. Аренда офиса за 4500 злотых. Сдаётся в аренду помещение, приспосо…
$855
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Прушкув, Польша
Коммерческое помещение 50 м²
Прушкув, Польша
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Сдаётся в аренду угловое коммерческое помещение, расположенное в популярном жилом комплексе …
$1,042
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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